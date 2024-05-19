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АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки зі смаком дині, №10 - Львів (622018) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (5)
10,75
Економія: -0,32 грн
10,43 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (9)
12,00
Економія: -0,36 грн
11,64 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (10)
11,30
Економія: -0,34 грн
10,96 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (11)
12,00
Економія: -0,36 грн
11,64 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (4)
11,30
Економія: -0,34 грн
10,96 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (7)
12,65
Економія: -0,38 грн
12,27 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (5)
10,80
Економія: -0,32 грн
10,48 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (3)
10,20
Економія: -0,31 грн
9,89 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Всього: упаковка (7)
11,30
Економія: -0,34 грн
10,96 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Всього: упаковка (6)
10,70
Економія: -0,32 грн
10,38 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
Всього: упаковка (7)
11,95
Економія: -0,36 грн
11,59 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (4)
10,20
Економія: -0,31 грн
9,89 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (11)
12,40
Економія: -0,37 грн
12,03 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (9)
12,00
Економія: -0,36 грн
11,64 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (11)
11,90
Економія: -0,36 грн
11,54 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 66
Всього: упаковка (4)
10,35
Економія: -0,31 грн
10,04 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (5)
11,30
Економія: -0,34 грн
10,96 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
Всього: упаковка (13)
11,20
Економія: -0,34 грн
10,86 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
Всього: упаковка (7)
10,35
Економія: -0,31 грн
10,04 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Ватутіна, 32
Всього: упаковка (6)
11,45
Економія: -0,34 грн
11,11 грн