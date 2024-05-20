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АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки з лимонним смаком, №10 - Запоріжжя (413697) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 5-А
Всього: упаковка (10)
12,45 грн
Аптеки україни
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Всього: упаковка (3)
11,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
Всього: упаковка (3)
13,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
Всього: упаковка (11)
13,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
Всього: упаковка (3)
11,75 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
Всього: упаковка (13)
11,63 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
Всього: упаковка (33)
12,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Єланець, вул. Паркова, 4/1
Всього: упаковка (10)
13,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (7)
12,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
Всього: упаковка (10)
12,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
Всього: упаковка (13)
12,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
Всього: упаковка (7)
10,97 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 89-А/2
Всього: упаковка (8)
12,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Арбузинка, вул. Центральна, 88
Всього: упаковка (10)
13,11 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 159/2
Всього: упаковка (2)
12,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Гоголя, 261/3
Всього: упаковка (10)
12,15 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (11)
12,10
Економія: -0,36 грн
11,74 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Всього: упаковка (10)
12,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
Всього: упаковка (9)
12,15 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (12)
12,20
Економія: -0,37 грн
11,83 грн