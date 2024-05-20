АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки з лимонним смаком, №10 - Одеса (413697) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
Біла ромашка
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
В інших містах:
Аптека
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Героїв Крут, 54
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 13:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Біла ромашка
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Єланець, вул. Паркова, 4/1
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Криве Озеро, вул. 1-го Травня, 5
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 13:00
Арбузинка, вул. Центральна, 88
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Всього: упаковка (33)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Христинівка, вул. Українська, 30
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Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Катеринопіль, вул. Соборна, 36
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 5-А
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Шпола, вул. Соборна, 43
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Шпола, вул. Волонтерська, 4
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 89-А/2