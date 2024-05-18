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АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки з лимонним смаком, №10 - Харків (413697) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (2)
10,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Всього: упаковка (5)
11,00 грн
Сатурн-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 100-А
Всього: упаковка (6)
10,00 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
Всього: упаковка (8)
10,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
Всього: упаковка (1)
11,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (20)
11,00 грн
Сатурн-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
Всього: упаковка (9)
7,80 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Всього: упаковка (3)
11,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 06:00
Конотоп, пл. Миру, 2
Всього: упаковка (18)
12,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Хмельницького Богдана, 5-А
Всього: упаковка (5)
12,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (9)
12,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 68
Всього: упаковка (15)
12,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Садова, 1
Всього: упаковка (10)
12,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Вирівська, 27
Всього: упаковка (14)
12,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Клубна, 95
Всього: упаковка (8)
12,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Всього: упаковка (10)
12,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Некрасова, 16
Всього: упаковка (9)
12,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 5-А
Всього: упаковка (10)
12,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Свободи, 27
Всього: упаковка (14)
12,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
Всього: упаковка (13)
12,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
Всього: упаковка (4)
12,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
Всього: упаковка (7)
10,97 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Гоголя, 261/3
Всього: упаковка (10)
12,15 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (11)
12,10
Економія: -0,36 грн
11,74 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
Всього: упаковка (9)
12,15 грн
D.s.
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Зачинено
Черкаси, вул. Смілянська, 159/2
Всього: упаковка (6)
12,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
Всього: упаковка (10)
12,15 грн