АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки з лимонним смаком, №10 - Харків (413697) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
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Харків, в'їзд Балакірєва, 1
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Конотоп, вул. Клубна, 95
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Шостка, вул. Некрасова, 16
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Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 5-А
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Шостка, вул. Свободи, 27
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Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
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Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Гоголя, 261/3
Біла ромашка
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
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Всього: упаковка (6)
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Черкаси, вул. Смілянська, 159/2
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Кам'янка, вул. Покровська, 31-А