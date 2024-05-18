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АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки з лимонним смаком, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (413697) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 5-А
Всього: упаковка (11)
12,45 грн
Аптеки україни
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Всього: упаковка (3)
11,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
Всього: упаковка (3)
13,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
Всього: упаковка (15)
11,63 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
Всього: упаковка (11)
13,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
Всього: упаковка (3)
11,75 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
Всього: упаковка (10)
12,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
Всього: упаковка (34)
12,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
Всього: упаковка (13)
12,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Всього: упаковка (10)
12,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
Всього: упаковка (7)
10,97 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Гоголя, 261/3
Всього: упаковка (10)
12,15 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (11)
12,10
Економія: -0,36 грн
11,74 грн
D.s.
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Зачинено
Черкаси, вул. Смілянська, 159/2
Всього: упаковка (6)
12,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
Всього: упаковка (9)
12,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 89-А/2
Всього: упаковка (8)
12,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Єланець, вул. Паркова, 4/1
Всього: упаковка (10)
13,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
Всього: упаковка (4)
12,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Шпола, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (12)
12,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Шпола, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (5)
12,15 грн