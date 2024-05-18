АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки з апельсиновим смаком, №10 - Харків (413694) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Магнолія
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Броненосця Потемкіна, 1-Б
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Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Сатурн-фарм
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
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Всього: упаковка (12)
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Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Сатурн-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 100-А
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Всього: упаковка (8)
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Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
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Всього: упаковка (22)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Магнолія
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
В інших містах:
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Миру, 54/1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Біла ромашка
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Біла ромашка
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Всього: упаковка (4)
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Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Біла ромашка
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Всього: упаковка (15)
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Чернігів, просп. Миру, 49
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Біла ромашка
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Бровари, вул. Київська, 241
Біла ромашка
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Бровари, вул. Київська, 156
Біла ромашка
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, шосе Харківське, 168
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Біла ромашка
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Біла ромашка
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Будь здоровий
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Всього: упаковка (7)
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Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Біла ромашка
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Всього: упаковка (12)
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Київ, пров. Фінський, 3
Будь здоровий
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Всього: упаковка (7)
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Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Біла ромашка
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, вул. Березнева, 12-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, вул. Здолбунівська, 4
Біла ромашка
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12