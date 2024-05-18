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АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки з апельсиновим смаком, №10 - Харків (413694) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Броненосця Потемкіна, 1-Б
Всього: упаковка (3)
10,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Всього: упаковка (7)
9,00 грн
Сатурн-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
Всього: упаковка (16)
10,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Всього: упаковка (9)
11,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (10)
11,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Всього: упаковка (12)
11,00 грн
Сатурн-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 100-А
Всього: упаковка (7)
10,00 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
Всього: упаковка (8)
10,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
Всього: упаковка (1)
11,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (22)
11,00 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
Всього: упаковка (1)
10,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Миру, 54/1
Всього: упаковка (4)
9,00 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (13)
12,75
Економія: -0,38 грн
12,37 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (13)
12,75
Економія: -0,38 грн
12,37 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (15)
12,80
Економія: -0,38 грн
12,42 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (11)
12,75
Економія: -0,38 грн
12,37 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (4)
12,75
Економія: -0,38 грн
12,37 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (15)
12,75
Економія: -0,38 грн
12,37 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (3)
12,75
Економія: -0,38 грн
12,37 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (15)
12,75
Економія: -0,38 грн
12,37 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (7)
12,80
Економія: -0,38 грн
12,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (10)
12,80
Економія: -0,38 грн
12,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (11)
12,80
Економія: -0,38 грн
12,42 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (3)
12,70
Економія: -0,38 грн
12,32 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (20)
12,80
Економія: -0,38 грн
12,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (9)
12,80
Економія: -0,38 грн
12,42 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (7)
12,75
Економія: -0,38 грн
12,37 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, пров. Фінський, 3
Всього: упаковка (12)
12,75
Економія: -0,38 грн
12,37 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (7)
13,15
Економія: -0,39 грн
12,76 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (12)
12,75
Економія: -0,38 грн
12,37 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, вул. Здолбунівська, 4
Всього: упаковка (5)
12,75
Економія: -0,38 грн
12,37 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (11)
13,15
Економія: -0,39 грн
12,76 грн