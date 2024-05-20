Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинАСКОРБІНКА® З ЦУКРОМЦіни в аптеках

АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки з полуничним смаком, №10 - Запоріжжя (193097) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (8)
14,00
Економія: -5,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (6)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (11)
15,00
Економія: -6,00 грн
9,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (4)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (6)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (9)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (11)
15,00
Економія: -6,00 грн
9,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (9)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (9)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Аптеки 24 години
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (11)
14,00
Економія: -5,00 грн
9,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (13)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
Всього: упаковка (4)
11,00
Економія: -2,00 грн
9,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (2)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (3)
15,00
Економія: -6,00 грн
9,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (6)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (18)
11,00
Економія: -2,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (7)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Елітфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (11)
14,00
Економія: -5,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (1)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
Всього: упаковка (7)
14,00
Економія: -5,00 грн
9,00 грн