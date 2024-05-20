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АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки з полуничним смаком, №10 - Одеса (193097) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (15)
12,80
Економія: -0,38 грн
12,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (9)
12,80
Економія: -0,38 грн
12,42 грн
Любимая аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Базарна, 19
Всього: упаковка (3)
11,20 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Героїв Крут, 54
Всього: упаковка (10)
13,00 грн
В інших містах:
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
Всього: упаковка (27)
8,57
Економія: -1,06 грн
7,51 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 5-З
Всього: упаковка (12)
8,67
Економія: -0,76 грн
7,91 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (12)
13,10
Економія: -0,39 грн
12,71 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
Всього: упаковка (13)
11,00
Економія: -2,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
Всього: упаковка (10)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Широке, вул. Соборна, 92
Всього: упаковка (14)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
Всього: упаковка (2)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
Всього: упаковка (12)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Всього: упаковка (17)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
Всього: упаковка (6)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Всього: упаковка (20)
11,00
Економія: -2,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (5)
11,00
Економія: -2,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Всього: упаковка (10)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
Всього: упаковка (11)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Всього: упаковка (15)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Короленка, 40
Всього: упаковка (10)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (4)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
Всього: упаковка (11)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн