Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинАСКОРБІНКА® З ЦУКРОМЦіни в аптеках

АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки з полуничним смаком, №10 - Харків (193097) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптеки україни
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Всього: упаковка (10)
10,00 грн
Аптеки україни
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Всього: упаковка (6)
11,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Всього: упаковка (7)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (15)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Всього: упаковка (8)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 4-А
Всього: упаковка (8)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 35-Д
Всього: упаковка (14)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Всього: упаковка (19)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
Всього: упаковка (9)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Всього: упаковка (13)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Всього: упаковка (10)
11,00
Економія: -2,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Всього: упаковка (3)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
Всього: упаковка (7)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 13-А
Всього: упаковка (6)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
Всього: упаковка (10)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
Всього: упаковка (11)
14,00
Економія: -6,00 грн
8,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (12)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (13)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 9-А
Всього: упаковка (6)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (18)
11,00
Економія: -2,00 грн
9,00 грн