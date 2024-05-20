АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки з м'ятним смаком, №10 - Одеса (193095) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Біла ромашка
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Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
В інших містах:
Біла ромашка
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
Народна аптека
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Народна аптека
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 38
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Народна аптека
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
Народна аптека
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
Народна аптека
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Біла ромашка
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Біла ромашка
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Народна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 25
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 16