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АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки з м'ятним смаком, №10 - Одеса (193095) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (15)
12,15
Економія: -0,36 грн
11,79 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (4)
12,15
Економія: -0,36 грн
11,79 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (4)
10,85
Економія: -0,33 грн
10,52 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
Всього: упаковка (2)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
Всього: упаковка (3)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Всього: упаковка (9)
11,00
Економія: -2,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (12)
11,00
Економія: -2,00 грн
9,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 38
Всього: упаковка (1)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (2)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Всього: упаковка (11)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
Всього: упаковка (2)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
Всього: упаковка (9)
11,00
Економія: -2,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
Всього: упаковка (2)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (8)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (9)
12,15
Економія: -0,36 грн
11,79 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (12)
11,90
Економія: -0,36 грн
11,54 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (4)
11,25
Економія: -0,34 грн
10,91 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 25
Всього: упаковка (4)
15,00
Економія: -6,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
Всього: упаковка (1)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 16
Всього: упаковка (3)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн