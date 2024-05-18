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АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки з м'ятним смаком, №10 - Харків (193095) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Всього: упаковка (5)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (9)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Всього: упаковка (6)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Всього: упаковка (1)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
Всього: упаковка (3)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Всього: упаковка (12)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Всього: упаковка (4)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
Всього: упаковка (4)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 13-А
Всього: упаковка (5)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
Всього: упаковка (8)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Зачинено
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
Всього: упаковка (2)
14,00
Економія: -5,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (8)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (5)
11,00
Економія: -2,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
Всього: упаковка (8)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (8)
14,00
Економія: -5,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68-А
Всього: упаковка (4)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (5)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (3)
13,00
Економія: -4,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 228
Всього: упаковка (1)
14,00
Економія: -5,00 грн
9,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
Всього: упаковка (1)
14,00
Економія: -5,00 грн
9,00 грн