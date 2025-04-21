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Він-віта (Vin-vita)
Він-віта (Vin-vita)
Вінниця
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Мілана
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
340.7 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 0.49 л №1
Екофарм
450,20
грн
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Фармацевт копєйкін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Кримська, 80
341.3 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 1 л №1
Екофарм
839,90
грн
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Меліса
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
348.3 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 1 л №1
Екофарм
839,90
грн
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Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
348.6 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 0.49 л №1
Екофарм
450,20
грн
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Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
348.8 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 1 л №1
Екофарм
839,90
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
348.9 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 0.49 л №1
Екофарм
374,80
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
349.4 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 0.49 л №1
Екофарм
394,40
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
349.9 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 0.49 л №1
Екофарм
374,80
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
350.2 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 0.49 л №1
Екофарм
374,80
грн
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Маргарита
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
351.5 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 1 л №1
Екофарм
839,90
грн
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Марія
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 11-А
352.2 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 1 л №1
Екофарм
839,90
грн
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Афіна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 8-В
352.4 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 0.49 л №1
Екофарм
450,20
грн
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Роза
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
352.4 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 1 л №1
Екофарм
839,90
грн
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Магнолія
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Незалежності, 18
352.5 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 0.49 л №1
Екофарм
450,20
грн
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Шампань
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
352.7 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 1 л №1
Екофарм
839,90
грн
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Аліна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 23
352.9 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 0.49 л №1
Екофарм
450,20
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 27
353.2 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 1 л №1
Екофарм
699,40
грн
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Адмірал
Відчинено
Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
353.7 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 0.49 л №1
Екофарм
450,20
грн
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ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 1 л №1
Екофарм
839,90
грн
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Азалія
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Комарова Космонавта, 6
354.1 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 0.49 л №1
Екофарм
450,20
грн
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ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 1 л №1
Екофарм
839,90
грн
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Віола
Відчинено
Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
354.8 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 0.49 л №1
Екофарм
450,20
грн
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