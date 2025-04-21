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Він-віта (Vin-vita)
Він-віта (Vin-vita)
Миколаїв
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
98.0 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 0.49 л №1
Екофарм
374,90
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
98.2 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 1 л №1
Екофарм
699,50
грн
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Фармацевт копєйкін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Кримська, 80
98.5 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 1 л №1
Екофарм
839,90
грн
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Мілана
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
98.9 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 0.49 л №1
Екофарм
450,20
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 98
99.3 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 0.49 л №1
Екофарм
374,90
грн
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ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 1 л №1
Екофарм
699,50
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Польська, 14
107.0 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 0.49 л №1
Екофарм
394,40
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Європейська, 48
107.6 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 0.49 л №1
Екофарм
374,90
грн
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Марія
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 11-А
107.8 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 1 л №1
Екофарм
839,90
грн
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Афіна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 8-В
107.9 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 0.49 л №1
Екофарм
450,20
грн
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Шампань
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
107.9 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 1 л №1
Екофарм
839,90
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 0.49 л №1
Екофарм
374,80
грн
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Магнолія
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Незалежності, 18
108.2 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 0.49 л №1
Екофарм
450,20
грн
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Софія
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
108.5 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 1 л №1
Екофарм
839,90
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
108.8 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 0.49 л №1
Екофарм
384,70
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
108.9 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 0.49 л №1
Екофарм
374,80
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
109.0 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 0.49 л №1
Екофарм
374,80
грн
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Меліса
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
109.3 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 1 л №1
Екофарм
839,90
грн
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Віола
Відчинено
Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
109.5 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 0.49 л №1
Екофарм
450,20
грн
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Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
109.6 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 0.49 л №1
Екофарм
450,20
грн
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Адмірал
Відчинено
Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
109.7 км
ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 0.49 л №1
Екофарм
450,20
грн
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ВИН-ВІТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 1 л №1
Екофарм
839,90
грн
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