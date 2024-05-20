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АСКОНОВА КАЛЬЦІЙ ЗІ СМАКОМ АНАНАСУ таблетки, №10 - Запоріжжя (151015) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: упаковка (6)
11,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Всього: упаковка (5)
12,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (12)
11,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
Всього: упаковка (12)
11,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: упаковка (11)
11,68 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Всього: упаковка (8)
11,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (1)
11,88 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 5
Всього: упаковка (12)
11,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, 77-А
Всього: упаковка (12)
11,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Істоміна, 4
Всього: упаковка (1)
11,68 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Дворцова, 2
Всього: упаковка (12)
11,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Миру, 26
Всього: упаковка (6)
11,75 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Каштанова, 13-А
Всього: упаковка (4)
12,50 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 206
Всього: упаковка (12)
11,68 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 42/77
Всього: упаковка (12)
11,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (12)
11,75 грн
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
Всього: упаковка (11)
11,75 грн
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (11)
11,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-Б
Всього: упаковка (12)
11,75 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19
Всього: упаковка (8)
11,75 грн