Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмінДієтичні добавки — антиоксидантиАСКОНОВА КАЛЬЦІЙ ЗІ СМАКОМ АНАНАСУЦіни в аптеках

АСКОНОВА КАЛЬЦІЙ ЗІ СМАКОМ АНАНАСУ таблетки, №10 - Харків (151015) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (2)
10,21 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (10)
11,75 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (10)
11,74 грн
Аптека твоєї родини
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (10)
11,75 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (11)
11,75 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (3)
10,21 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-А
Всього: упаковка (12)
11,75 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (12)
11,75 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 89
Всього: упаковка (12)
11,75 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
Всього: упаковка (11)
11,75 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (7)
11,75 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Пісочин, вул. Квартальна, 14
Всього: упаковка (10)
11,75 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (11)
11,75 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дергачі, вул. Вокзальна, 70
Всього: упаковка (2)
10,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
Всього: упаковка (10)
11,75 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Лиманська, 22
Всього: упаковка (12)
11,75 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Валки, вул. Харківська, 11
Всього: упаковка (10)
11,75 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Дружби, 1
Всього: упаковка (12)
11,75 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Печеніги, вул. Незалежності, 50-А
Всього: упаковка (10)
11,75 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Андріївка, вул. Центральна, 4
Всього: упаковка (8)
11,75 грн