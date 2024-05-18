АСКОНОВА КАЛЬЦІЙ ЗІ СМАКОМ АНАНАСУ таблетки, №10 - Харків (151015) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
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Харків, просп. Гагаріна, 84
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
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Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
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Пісочин, вул. Квартальна, 14
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Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
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Дергачі, вул. Вокзальна, 70
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Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
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Зміїв, вул. Лиманська, 22
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Валки, вул. Харківська, 11
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Печеніги, вул. Незалежності, 50-А
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Андріївка, вул. Центральна, 4