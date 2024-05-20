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АСКОНОВА АНТИОКСИДАНТ таблетки, №10 - Запоріжжя (150903) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Всього: упаковка (10)
12,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (12)
11,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
Всього: упаковка (12)
11,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: упаковка (12)
11,68 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Всього: упаковка (1)
10,97 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 5
Всього: упаковка (11)
11,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, 77-А
Всього: упаковка (8)
11,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Істоміна, 4
Всього: упаковка (9)
11,74 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Миру, 26
Всього: упаковка (1)
12,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (11)
11,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (12)
11,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (12)
11,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-Б
Всього: упаковка (12)
11,68 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19
Всього: упаковка (12)
11,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Покровське, вул. Центральна, 18-А
Всього: упаковка (24)
11,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 32/3
Всього: упаковка (10)
11,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
Всього: упаковка (11)
11,68 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Звенигородська, 11
Всього: упаковка (9)
11,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 20
Всього: упаковка (10)
11,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (11)
11,68 грн