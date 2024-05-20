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АСКОНОВА АНТИОКСИДАНТ таблетки, №10 - Одеса (150903) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (10)
11,69 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (6)
11,69 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (12)
11,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (9)
11,72 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (11)
11,69 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (12)
11,69 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (11)
11,68 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (12)
10,88 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (7)
11,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 61
Всього: упаковка (7)
11,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
Всього: упаковка (12)
11,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
Всього: упаковка (11)
11,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
Всього: упаковка (12)
11,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 52
Всього: упаковка (12)
11,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (12)
11,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 11-А
Всього: упаковка (11)
11,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (8)
11,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (12)
11,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тіниста, 9/11
Всього: упаковка (8)
11,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (12)
11,69 грн