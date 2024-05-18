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АСКОНОВА АНТИОКСИДАНТ таблетки, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (150903) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (11)
11,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (12)
11,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (12)
11,68 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-Б
Всього: упаковка (12)
11,68 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19
Всього: упаковка (12)
11,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
Всього: упаковка (11)
11,68 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Звенигородська, 11
Всього: упаковка (9)
11,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (11)
11,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 20
Всього: упаковка (12)
11,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
Всього: упаковка (12)
10,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (12)
10,80 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 69
Всього: упаковка (12)
11,68 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 18
Всього: упаковка (7)
11,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Синельникове, вул. Миру, 26
Всього: упаковка (2)
12,40 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, вул. Театральна, 17
Всього: упаковка (1)
11,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
Всього: упаковка (10)
11,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Істоміна, 4
Всього: упаковка (12)
11,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, 77-А
Всього: упаковка (9)
11,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (12)
11,68 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Захисників України, 13
Всього: упаковка (9)
11,75 грн