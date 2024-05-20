XL-СУПЕР КАПСУЛИ капсули 300 мг, №2 - Запоріжжя (145622) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
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Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
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Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Синельникове, вул. Миру, 26
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
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Нікополь, вул. Електрометалургів, 42/77
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Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, пров. Штурманський, 7
Нє болєй
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Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
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Кам'янське, вул. Мурахтова, 4
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
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Павлоград, вул. Центральна, 21/51
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 69
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 17/83
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Костенка, 8
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А