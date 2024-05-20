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XL-СУПЕР КАПСУЛИ капсули 300 мг, №2 - Запоріжжя (145622) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Всього: упаковка (1)
86,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: упаковка (1)
86,02 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Всього: упаковка (1)
86,16 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Синельникове, вул. Миру, 26
Всього: упаковка (1)
85,79 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Всього: упаковка (1)
102,69
Економія: -13,70 грн
88,99 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Нікополь, вул. Електрометалургів, 42/77
Всього: упаковка (1)
85,80 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
98,98
Економія: -9,49 грн
89,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (2)
86,20 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
103,11
Економія: -13,24 грн
89,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4
Всього: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (2)
86,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (2)
85,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
Всього: упаковка (1)
88,90 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 69
Всього: упаковка (1)
85,60 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 17/83
Всього: упаковка (1)
86,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
Всього: упаковка (1)
85,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
Всього: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
86,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Костенка, 8
Всього: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
Всього: упаковка (1)
83,68 грн