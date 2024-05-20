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XL-СУПЕР КАПСУЛИ капсули 300 мг, №2 - Одеса (145622) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
91,00 грн
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
91,00 грн
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 94
Всього: упаковка (1)
86,00 грн
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 61
Всього: упаковка (1)
91,40 грн
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
Всього: упаковка (1)
86,58 грн
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 52
Всього: упаковка (1)
86,16 грн
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (1)
84,96 грн
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
85,80 грн
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
86,08 грн
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
91,00 грн
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
86,20 грн
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 66
Всього: упаковка (2)
86,16 грн
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, просп. Добровольського, 109-А
Всього: упаковка (1)
86,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
Всього: упаковка (1)
83,80 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Лиманка, перех. Гранітна / Радужний, 2/26
Всього: упаковка (1)
91,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Фонтанка, вул. Чехова, 1/1
Всього: упаковка (1)
84,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
Всього: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
Всього: упаковка (1)
86,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 8
Всього: упаковка (1)
86,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
Всього: упаковка (1)
86,16 грн