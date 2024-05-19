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XL-СУПЕР КАПСУЛИ капсули 300 мг, №2 - Львів (145622) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
86,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
85,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
91,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
86,02 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
85,69 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (1)
90,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сихівська, 26
Всього: упаковка (1)
89,80 грн
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Мазепи, 2
Всього: упаковка (1)
86,08 грн
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дрогобич, вул. Шолом-Алейхема, 1
Всього: упаковка (1)
85,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 19/79
Всього: упаковка (2)
86,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
91,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Долина, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 11
Всього: упаковка (1)
88,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112-Д
Всього: упаковка (1)
86,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Горбачевського, 50
Всього: упаковка (1)
86,02 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Всього: упаковка (1)
91,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
Всього: упаковка (1)
86,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147
Всього: упаковка (1)
86,16 грн