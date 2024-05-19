XL-СУПЕР КАПСУЛИ капсули 300 мг, №2 - Львів (145622) Лікарський препарат - ціни
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Львів, вул. Городоцька, 72
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Львів, пл. Міцкевича, 5
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Львів, вул. Городоцька, 159
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Львів, вул. Зелена, 7/7
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Львів, вул. Личаківська, 71
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Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
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Львів, вул. Симоненка Василя, 7
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Львів, вул. Сихівська, 26
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Золочів, вул. Мазепи, 2
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Дрогобич, вул. Шолом-Алейхема, 1
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Стрий, вул. Незалежності, 16
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Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 19/79
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Калуш, просп. Лесі Українки, 1
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Долина, просп. Незалежності, 13
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Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 11
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Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112-Д
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Івано-Франківськ, вул. Горбачевського, 50
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Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
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Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
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Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147