XL-СУПЕР КАПСУЛИ капсули 300 мг, №2 - Харків (145622) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
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Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Аптека копійка
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
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Харків, просп. Перемоги, 64-Г
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Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
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Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
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Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
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Чутове, вул. Полтавський Шлях, 106
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Охтирка, пл. Успенська, 3
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Полтава, вул. Соборності, 77
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Полтава, вул. Кагамлика, 64-А
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Полтава, вул. 23-го Вересня, 19
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Полтава, вул. Мазепи Івана, 35
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Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
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Лебедин, вул. Михайлівська, 34/1
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Суми, вул. Шевченка, 17
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Суми, вул. Українських Перемог, 2
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Павлоград, вул. Центральна, 21/51
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19