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XL-СУПЕР КАПСУЛИ капсули 300 мг, №2 - Харків (145622) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (2)
86,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
99,44
Економія: -10,29 грн
89,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (5)
85,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
Всього: упаковка (1)
83,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (1)
86,02 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (1)
86,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чутове, вул. Полтавський Шлях, 106
Всього: упаковка (1)
86,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, пл. Успенська, 3
Всього: упаковка (3)
85,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 77
Всього: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Кагамлика, 64-А
Всього: упаковка (1)
91,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 19
Всього: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 35
Всього: упаковка (1)
86,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (2)
85,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 34/1
Всього: упаковка (1)
86,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Суми, вул. Шевченка, 17
Всього: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Українських Перемог, 2
Всього: упаковка (1)
86,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
Всього: упаковка (1)
88,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (2)
85,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (2)
86,20 грн