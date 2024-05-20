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XL-СУПЕР КАПСУЛИ капсули 300 мг, №4 - Одеса (138848) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (2)
232,00
Економія: -66,90 грн
165,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
170,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
170,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
170,70 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
181,16
Економія: -23,19 грн
157,97 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
170,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
170,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
170,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
170,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
181,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
170,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (2)
231,80
Економія: -66,70 грн
165,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
170,70 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (6)
227,10
Економія: -52,50 грн
174,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (1)
231,80
Економія: -66,70 грн
165,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
181,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
170,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
170,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
170,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
170,70 грн