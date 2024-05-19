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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) КРАПЛІ 50 мл, №1 - Львів (143791) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
145,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
156,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
156,90 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
156,45 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
156,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
156,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
163,75
Економія: -7,84 грн
155,91 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
188,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
168,45
Економія: -22,26 грн
146,19 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
156,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
156,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
156,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
156,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
156,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
170,27
Економія: -18,93 грн
151,34 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
188,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
156,90 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
147,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
156,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
167,33
Економія: -11,00 грн
156,33 грн