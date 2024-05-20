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АЛКО-СОРБ порошок флакон 9 г, №3 - Одеса (764534) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (1)
311,50
Економія: -121,10 грн
190,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
272,70
Економія: -79,50 грн
193,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
307,20
Економія: -116,80 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
302,90
Економія: -112,50 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
307,20
Економія: -116,80 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (1)
298,60
Економія: -108,20 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Всього: упаковка (1)
307,20
Економія: -116,80 грн
190,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 109-А
Всього: флакон (1)
130,26 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 18
Всього: упаковка (1)
272,70
Економія: -82,30 грн
190,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
Всього: упаковка (1)
249,80
Економія: -56,60 грн
193,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Роздільна, вул. Ярослава Мудрого, 3-Г
Всього: флакон (2)
133,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Європейська, 5-Б
Всього: упаковка (1)
153,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Березівка, пров. Шевченка Тараса, 4
Всього: упаковка (2)
152,99 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
Всього: упаковка (1)
245,50
Економія: -52,30 грн
193,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Затишшя, вул. Суворова, 34
Всього: флакон (2)
289,90
Економія: -96,70 грн
193,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-Д
Всього: флакон (2)
307,20
Економія: -116,80 грн
190,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
Всього: упаковка (1)
144,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ананьїв, вул. Незалежності, 19-Б
Всього: упаковка (1)
152,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 14:00
Херсон, вул. Потьомкінська, 45-А
Всього: упаковка (1)
144,03 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
Всього: упаковка (1)
245,50
Економія: -52,30 грн
193,20 грн