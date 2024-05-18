АЛКО-СОРБ порошок флакон 9 г, №3 - Харків (764534) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 29 аптеках
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Харків, вул. Сумська, 6
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Харків, вул. Нетіченська, 25
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Харків, просп. Героїв Харкова, 137
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Харків, вул. Шевченка, 161
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Харків, вул. Матюшенко, 6
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Харків, вул. Літературна, 5
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Харків, вул. Культури, 8
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Харків, просп. Незалежності, 7
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Харків, вул. Мироносицька, 97
1 соціальна аптека
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Харків, вул. Москалівська, 61
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), флакон (1)
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Харків, вул. Космічна, 16
Аптека оптових цін
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Харків, просп. Малої Любові, 45
Аптека доброго дня
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Харків, вул. 23-го Серпня, 34
Аптека оптових цін
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Харків, вул. 23-го Серпня, 29
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Тракторобудівників, 71
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Ньютона, 98
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Валентинівська, 31
1 соціальна аптека
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Всього: флакон (2)
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Харків, вул. Героїв Праці, 24
Аптека 9-1-1
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Харків, просп. Ювілейний, 74