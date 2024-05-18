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АЛКО-СОРБ порошок флакон 9 г, №3 - Дніпро (Дніпропетровськ) (764534) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: флакон (2)
241,20
Економія: -48,00 грн
193,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (1)
277,00
Економія: -83,80 грн
193,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (1)
272,70
Економія: -79,50 грн
193,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1), флакон (1)
241,20
Економія: -48,00 грн
193,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
268,40
Економія: -75,20 грн
193,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Всього: упаковка (1)
249,80
Економія: -56,60 грн
193,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (1)
249,80
Економія: -56,60 грн
193,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (1)
277,00
Економія: -86,60 грн
190,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
Всього: упаковка (1)
285,60
Економія: -92,40 грн
193,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: упаковка (1)
311,50
Економія: -121,10 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
277,00
Економія: -86,60 грн
190,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
264,10
Економія: -70,90 грн
193,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 98
Всього: флакон (1)
277,00
Економія: -83,80 грн
193,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Всього: упаковка (2)
236,90
Економія: -43,70 грн
193,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
277,00
Економія: -83,80 грн
193,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 99
Всього: упаковка (2)
152,41 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Вернадського, 17
Всього: упаковка (1)
311,50
Економія: -121,10 грн
190,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 6
Всього: упаковка (1)
241,20
Економія: -48,00 грн
193,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
Всього: упаковка (1)
153,92 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: флакон (2)
249,80
Економія: -56,60 грн
193,20 грн