АЛКО-СОРБ порошок флакон 9 г, №3 - Дніпро (Дніпропетровськ) (764534) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 31 аптеці
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Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
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Дніпро, вул. Коробова, 2
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
1 соціальна аптека
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Дніпро, вул. Робоча, 79-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Регіональна аптечна мережа руан
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Дніпро, пров. Парусний, 14-А
1 соціальна аптека
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Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
Аптека доброго дня
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
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Дніпро, просп. Науки, 98
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, вул. Харківська, 7
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
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Дніпро, просп. Науки, 99
Аптека доброго дня
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Дніпро, вул. Вернадського, 17
Регіональна аптечна мережа руан
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Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 6
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Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: флакон (2)
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Дніпро, просп. Героїв, 3