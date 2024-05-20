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АЛКО-СОРБ порошок пакетик-саше 9 г, №12 - Одеса (593420) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
439,60
Економія: -167,60 грн
272,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
285,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
285,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: порошок (7)
316,79
Економія: -47,63 грн
269,16 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
285,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
285,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
285,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
285,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
285,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: пакетик-саше (6)
438,60
Економія: -166,60 грн
272,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
285,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
285,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
285,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
285,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
285,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
285,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
285,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
285,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
285,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
285,20 грн
У місті Одеса більше немає пропозицій з препаратом