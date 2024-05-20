АЛКО-СОРБ порошок пакетик-саше 7.5 г, №12 - Запоріжжя (137294) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
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Всього: порошок (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 13/5
Аптека акс соціальна
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Всього: порошок (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Аптека акс соціальна
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Всього: порошок (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 77
Аптека акс соціальна
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Всього: порошок (11)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Аптека акс соціальна
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Всього: порошок (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Аптека акс соціальна
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Всього: порошок (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 27
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 9
Аптека акс соціальна
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Всього: порошок (6)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
Аптека акс соціальна
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Всього: порошок (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Аптека акс соціальна
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Всього: порошок (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
Аптека enter
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Аптека акс соціальна
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Всього: порошок (6)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Фармація
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Всього: порошок (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
Фармація
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Всього: порошок (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36