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АЛКО-СОРБ порошок пакетик-саше 7.5 г, №12 - Одеса (137294) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
317,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
303,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Всього: упаковка (1)
303,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
Всього: порошок (6)
225,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 9
Всього: упаковка (1)
304,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 27
Всього: упаковка (1)
303,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: порошок (5)
210,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: порошок (6)
198,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
Всього: порошок (3)
201,90 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
273,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: порошок (6)
198,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 77
Всього: упаковка (1)
211,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: порошок (11)
198,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Всього: порошок (8)
200,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: порошок (5)
198,10 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Южне, просп. Миру, 13/5
Всього: упаковка (1)
303,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: порошок (5)
273,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
233,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: порошок (6)
210,70 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
250,07
Економія: -33,74 грн
216,33 грн