АЛКО-СОРБ порошок пакетик-саше 7.5 г, №12 - Львів (137294) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
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Львів, вул. Моршинська, 2
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Львів, вул. Окуневського, 3
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Львів, вул. Медведецького, 29
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Львів, вул. Липи Юрія, 20
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Всього: порошок (2)
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Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
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Львів, вул. Володимира Великого, 61
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Львів, вул. Личаківська, 152
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Всього: порошок (7)
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Львів, вул. Грінченка, 2-А
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
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Всього: порошок (11)
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Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
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Всього: порошок (8)
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Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
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Всього: порошок (11)
Відчинено Цілодобово
Буськ, вул. Львівська, 77
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Дрогобич, вул. Грушевського Михайла, 15
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Дрогобич, вул. Самбірська, 78
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Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
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Всього: порошок (10)
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Стрий, вул. Сколівська, 16-А
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Всього: порошок (9)
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Стебник, вул. Грушевського Михайла, 8
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Всього: порошок (9)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Самбір, вул. Франка Івана, 36
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Юридика, 1
Фармація
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Всього: порошок (4)
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Київ, вул. Героїв Севастополя, 44/10