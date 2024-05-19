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АЛКО-СОРБ порошок пакетик-саше 7.5 г, №12 - Львів (137294) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
286,70 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: порошок (8)
278,20 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медведецького, 29
Всього: порошок (8)
395,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: порошок (9)
364,20 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: порошок (2)
350,40 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
353,80 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 152
Всього: упаковка (1)
289,20 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
Всього: порошок (7)
269,10 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
Всього: порошок (11)
381,30 грн
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
Всього: порошок (11)
264,24 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
Всього: порошок (8)
256,10 грн
Пульс
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Відчинено Цілодобово
Буськ, вул. Львівська, 77
Всього: порошок (11)
374,50 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дрогобич, вул. Грушевського Михайла, 15
Всього: порошок (11)
377,90 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дрогобич, вул. Самбірська, 78
Всього: упаковка (1)
264,28 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
Всього: упаковка (1)
264,24 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Стрий, вул. Сколівська, 16-А
Всього: порошок (10)
395,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 8
Всього: порошок (9)
253,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Самбір, вул. Франка Івана, 36
Всього: порошок (9)
273,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Юридика, 1
Всього: упаковка (1)
198,65 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Севастополя, 44/10
Всього: порошок (4)
279,10
Економія: -67,77 грн
211,33 грн