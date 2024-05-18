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АЛКО-СОРБ порошок пакетик-саше 7.5 г, №12 - Дніпро (Дніпропетровськ) (137294) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: порошок (5)
273,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, просп. Миру, 13/5
Всього: упаковка (1)
303,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: порошок (5)
198,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Всього: порошок (8)
200,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: порошок (11)
198,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 77
Всього: упаковка (1)
211,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: порошок (6)
198,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
Всього: порошок (9)
180,14
Економія: -6,55 грн
173,59 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Всього: порошок (10)
191,82
Економія: -6,97 грн
184,85 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
250,07
Економія: -33,74 грн
216,33 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Всього: упаковка (1)
303,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
317,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
303,90 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (2)
266,35
Економія: -35,94 грн
230,41 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
332,64
Економія: -44,88 грн
287,76 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: порошок (5)
210,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 27
Всього: упаковка (1)
303,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 9
Всього: упаковка (1)
304,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
Всього: порошок (6)
225,80 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Всього: порошок (2)
270,60
Економія: -65,68 грн
204,92 грн