АЛКО-СОРБ порошок пакетик-саше 7.5 г, №12 - Дніпро (Дніпропетровськ) (137294) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: порошок (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, просп. Миру, 13/5
Аптека акс соціальна
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Всього: порошок (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Аптека акс соціальна
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Всього: порошок (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Аптека акс соціальна
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Всього: порошок (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 77
Аптека акс соціальна
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Всього: порошок (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Фармація
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Всього: порошок (9)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
Фармація
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Всього: порошок (10)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Аптека нц
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68
Аптека акс соціальна
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Всього: порошок (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 27
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 9
Аптека акс соціальна
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Всього: порошок (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
Фармація
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Всього: порошок (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5