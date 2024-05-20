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Акневіт капсули, №30 - Одеса (134482) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (3)
320,30
Економія: -80,50 грн
239,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
245,69
Економія: -13,45 грн
232,24 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
272,59
Економія: -46,76 грн
225,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
244,68
Економія: -18,85 грн
225,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
298,99
Економія: -79,65 грн
219,34 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
248,57
Економія: -18,67 грн
229,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
251,01
Економія: -21,11 грн
229,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
261,10
Економія: -32,20 грн
228,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
252,00
Економія: -22,10 грн
229,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
243,13
Економія: -17,34 грн
225,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (1)
257,99
Економія: -38,65 грн
219,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
246,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (3), капсули (1)
245,18
Економія: -14,70 грн
230,48 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
246,23
Економія: -16,33 грн
229,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (2)
256,99
Економія: -37,65 грн
219,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
238,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (1)
268,23
Економія: -38,33 грн
229,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
248,78
Економія: -23,20 грн
225,58 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
265,31
Економія: -39,73 грн
225,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (2), капсули (2)
228,00 грн