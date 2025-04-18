Київ (адресу не вказано)
Доступно в 416 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
597,00
Економія при броні: -128,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
650,66
Економія при броні: -142,73 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
645,62
Економія при броні: -125,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
655,20
Економія при броні: -144,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
790,20
Економія при броні: -169,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
640,40
Економія при броні: -139,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
634,63
Економія при броні: -21,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
650,23
Економія при броні: -163,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
638,44
Економія при броні: -74,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
633,65
Економія при броні: -70,19 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
1.9 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
633,83
Економія при броні: -118,89 грн