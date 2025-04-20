Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
645,87
Економія при броні: -156,25 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
600,00
Економія при броні: -61,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
646,11
Економія при броні: -158,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
641,57
Економія при броні: -151,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
632,42
Економія при броні: -86,55 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
644,09
Економія при броні: -156,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
639,97
Економія при броні: -152,28 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
655,45
Економія при броні: -168,12 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
654,71
Економія при броні: -167,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
649,55
Економія при броні: -162,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
655,51
Економія при броні: -163,47 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
600,00
Економія при броні: -61,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
633,77
Економія при броні: -106,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
652,68
Економія при броні: -145,34 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
600,00
Економія при броні: -61,20 грн