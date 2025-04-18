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Велвумен

Велвумен

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 231 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
516,23 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
472,14 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
472,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
637,89
Економія при броні: -129,96 грн
507,93 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
476,72 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
470,64 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
488,18 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
491,78 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
477,52 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
504,94 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
264,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
637,09
Економія при броні: -145,21 грн
491,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
477,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
589,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
471,28 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
610,54 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
475,04 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
488,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
438,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
408,49 грн
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