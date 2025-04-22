Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
652,01
Економія при броні: -164,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
653,91
Економія при броні: -41,66 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
644,64
Економія при броні: -117,93 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Княжа, 33
0.5 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
638,87
Економія при броні: -112,21 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
651,95
Економія при броні: -39,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
650,23
Економія при броні: -37,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
652,87
Економія при броні: -40,79 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Велвумен капсули блістер №30
Delta Medical Promotions AG