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АРТИШОКУ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки 200 мг, №30 - Запоріжжя (230069) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
90,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (3)
90,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
Всього: упаковка (3)
90,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (3)
90,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Всього: упаковка (3)
90,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68-А
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 40-А
Всього: упаковка (1)
50,37 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кушугум, перех. Центральна / Соборна, 196/28
Всього: упаковка (3)
90,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-Д
Всього: упаковка (1)
49,57 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
Всього: упаковка (3)
90,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 13-А
Всього: упаковка (1)
90,00 грн