Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТАРТИШОКУ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР"Ціни в аптеках

АРТИШОКУ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки 200 мг, №30 - Харків (230069) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Зубенка Владислава, 25-А
Всього: упаковка (1)
49,40 грн
В інших містах:
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (4)
90,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 35-Д
Всього: упаковка (2)
90,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
Всього: упаковка (3)
90,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-Д
Всього: упаковка (1)
49,57 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 13-А
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Всього: упаковка (1)
49,39 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (3)
90,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68-А
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
Аптеки 24 години
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
90,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (1)
90,00 грн