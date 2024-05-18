Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТАРТИШОКУ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР"Ціни в аптеках

АРТИШОКУ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки 200 мг, №60 - Харків (229424) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
60,76 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
60,76 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
65,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
60,76 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (1)
64,74 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (2)
76,85
Економія: -8,81 грн
68,04 грн
Аптека твоєї родини
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (1)
60,88 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
65,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (1)
64,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 89
Всього: упаковка (1)
65,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (1)
68,70 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
Всього: упаковка (1)
82,99
Економія: -15,62 грн
67,37 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Пісочин, вул. Квартальна, 14
Всього: упаковка (1)
65,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дергачі, вул. Вокзальна, 70
Всього: упаковка (1)
65,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Лиманська, 22
Всього: упаковка (1)
63,28 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Всього: упаковка (1)
61,42 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Дружби, 1
Всього: упаковка (1)
61,42 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Печеніги, вул. Незалежності, 50-А
Всього: упаковка (1)
60,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Андріївка, вул. Центральна, 4
Всього: упаковка (1)
60,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 46
Всього: упаковка (1)
62,50 грн