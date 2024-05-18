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АРТИШОКУ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки 200 мг, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (229424) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: таблетки (40)
77,87
Економія: -4,07 грн
73,80 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: таблетки (30)
70,67
Економія: -2,87 грн
67,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
61,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (1)
64,90 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (1)
80,46
Економія: -3,06 грн
77,40 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Всього: таблетки (20)
73,19
Економія: -3,25 грн
69,94 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: таблетки (30)
78,01
Економія: -4,27 грн
73,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Всього: упаковка (1)
65,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
60,94 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (1)
62,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 20
Всього: упаковка (1)
65,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35
Всього: таблетки (10)
69,37
Економія: -8,32 грн
61,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (1)
61,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (1)
68,60
Економія: -7,54 грн
61,06 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
77,00
Економія: -12,00 грн
65,00 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37
Всього: упаковка (1)
64,74 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 4-А
Всього: упаковка (1)
77,00
Економія: -12,00 грн
65,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-А
Всього: упаковка (1)
64,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Металургів, 74-Д
Всього: упаковка (1)
79,80
Економія: -12,58 грн
67,22 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 69
Всього: упаковка (1)
65,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Аули, вул. Центральна, 15-А
Всього: упаковка (1)
61,72 грн