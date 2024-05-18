АРТИШОКУ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки 200 мг, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (229424) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
Нє болєй
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Нє болєй
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Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Нє болєй
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Всього: таблетки (20)
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Нє болєй
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Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
В інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 16
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 20
Аптека копійка
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 4-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Металургів, 74-Д
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 69
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Аули, вул. Центральна, 15-А