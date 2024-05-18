NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г чорна смородина, №1 - Харків (111369) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 15 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (12)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Класна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, пров. Донецький, 18
Аптека
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Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Класна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Шарикова, 37
В інших містах:
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 306
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, пл. Соборна, 1-В
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Печеніги, вул. Незалежності, 50-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 46
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чутове, вул. Полтавський Шлях, 106
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 92
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, пл. Успенська, 3
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Перещепине, вул. Шевченка Тараса, 25
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Миру, 9
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 79-А
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Головка, 15