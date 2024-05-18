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NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г чорна смородина, №1 - Харків (111369) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
47,30
Економія: -4,90 грн
42,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (5)
57,30
Економія: -14,90 грн
42,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
31,64 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (7)
31,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (12)
38,14 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
47,50
Економія: -5,10 грн
42,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Всього: упаковка (12)
57,30
Економія: -14,90 грн
42,40 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, пров. Донецький, 18
Всього: упаковка (4)
37,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Всього: упаковка (3)
47,50 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Всього: упаковка (11)
45,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (3)
37,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (1)
47,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
Всього: упаковка (1)
37,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Шарикова, 37
Всього: упаковка (1)
37,00 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 306
Всього: упаковка (1)
37,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, пл. Соборна, 1-В
Всього: упаковка (11)
31,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Печеніги, вул. Незалежності, 50-А
Всього: упаковка (10)
31,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 46
Всього: упаковка (3)
31,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
Всього: упаковка (8)
31,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
Всього: упаковка (6)
31,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чутове, вул. Полтавський Шлях, 106
Всього: упаковка (5)
37,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 92
Всього: упаковка (8)
31,64 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46
Всього: упаковка (10)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, пл. Успенська, 3
Всього: упаковка (9)
31,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Перещепине, вул. Шевченка Тараса, 25
Всього: упаковка (2)
33,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Миру, 9
Всього: упаковка (12)
37,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 79-А
Всього: упаковка (11)
31,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Головка, 15
Всього: упаковка (7)
37,62 грн