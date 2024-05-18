NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г чорна смородина, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (111369) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 15 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Аптека нц
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Аптека доброго дня
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Дніпро, вул. Незалежності, 11
1 соціальна аптека
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Дніпро, просп. Науки, 171
1 соціальна аптека
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Дніпро, вул. Харківська, 7
Регіональна аптечна мережа руан
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Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Аптека доброго дня
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Дніпро, вул. Вернадського, 17
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, бульв. Слави, 40
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Роторна, 21
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Святогорська, 10
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Іларіонове, пл. Привокзальна, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 38 хв
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 20