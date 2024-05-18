NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г фрукти, №1 - Харків (111368) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 26 аптеках
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Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
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Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Класна аптека
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Харків, пров. Донецький, 18
Класна аптека
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Харків, вул. Клочківська, 104-А
Аптека
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Харків, просп. Ювілейний, 5-А
Сімейна аптека
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Астарта
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Класна аптека
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Харків, просп. Гагаріна, 178