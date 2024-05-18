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NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г фрукти, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (111368) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (15)
56,90
Економія: -16,90 грн
40,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (10)
45,03
Економія: -5,45 грн
39,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (12)
46,64
Економія: -6,68 грн
39,96 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (7)
48,10
Економія: -5,70 грн
42,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (12)
38,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (8)
44,02
Економія: -4,58 грн
39,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (5)
45,40
Економія: -5,67 грн
39,73 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (5)
45,76
Економія: -3,43 грн
42,33 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (8)
56,50
Економія: -16,50 грн
40,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (1)
42,48
Економія: -2,96 грн
39,52 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Всього: упаковка (10)
48,10
Економія: -5,70 грн
42,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (7)
56,50
Економія: -14,10 грн
42,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, пл. Соборна, 20
Всього: упаковка (1)
50,78
Економія: -8,88 грн
41,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (8)
56,90
Економія: -16,90 грн
40,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
Всього: упаковка (2)
46,77
Економія: -7,18 грн
39,59 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Всього: упаковка (12)
56,50
Економія: -14,10 грн
42,40 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
53,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 31-Д
Всього: упаковка (7)
56,90
Економія: -16,90 грн
40,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Всього: упаковка (10)
31,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
Всього: упаковка (3)
47,56
Економія: -8,01 грн
39,55 грн