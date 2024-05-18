NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г фрукти, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (111368) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 24 аптеках
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Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
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Дніпро, вул. Робоча, 178
1 соціальна аптека
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Дніпро, пл. Вокзальна, 1
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Дніпро, пров. Штурманський, 7
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Дніпро, пров. Парусний, 10-К
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Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
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Дніпро, вул. Незалежності, 11
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Дніпро, вул. Центральна, 2/4
1 соціальна аптека
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Дніпро, вул. Харківська, 7
Регіональна аптечна мережа руан
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Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
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Дніпро, пл. Соборна, 20
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Аптека низьких цін
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 31-Д
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10