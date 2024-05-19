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NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г малина, №1 - Львів (111366) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (10)
31,64 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (5)
50,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (10)
31,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (4)
31,64 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (16)
56,50
Економія: -16,50 грн
40,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (8)
50,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (11)
31,64 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (13)
57,30
Економія: -17,30 грн
40,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (4)
48,50
Економія: -8,50 грн
40,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (11)
37,69 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
Всього: упаковка (12)
50,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
Всього: упаковка (10)
50,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (9)
47,23
Економія: -6,04 грн
41,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (3)
31,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (11)
37,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (9)
31,64 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Левицького Кості, 19
Всього: упаковка (11)
50,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Франка Івана, 87
Всього: упаковка (6)
50,35 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (5)
42,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (2)
46,52
Економія: -7,11 грн
39,41 грн