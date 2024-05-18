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NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г малина, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (111366) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (11)
47,80
Економія: -5,70 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Всього: упаковка (5)
47,50
Економія: -5,40 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (9)
42,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (12)
37,66 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (2)
38,40 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (5)
45,76
Економія: -3,43 грн
42,33 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (2)
47,30
Економія: -7,30 грн
40,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 12-Б
Всього: упаковка (3)
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Всього: упаковка (14)
48,50
Економія: -6,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (11)
57,30
Економія: -17,30 грн
40,00 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
53,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (2)
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 26
Всього: упаковка (4)
42,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 23
Всього: упаковка (9)
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Роторна, 21
Всього: упаковка (13)
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Святогорська, 10
Всього: упаковка (14)
47,80
Економія: -5,70 грн
42,10 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Підгородне, вул. Центральна, 48-А
Всього: упаковка (9)
57,30
Економія: -15,20 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Підгородне, вул. Шосейна, 74
Всього: упаковка (9)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-Б
Всього: упаковка (6)
37,62 грн