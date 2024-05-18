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NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г полуниця, №1 - Харків (111365) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (12)
38,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
43,98
Економія: -5,91 грн
38,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (10)
48,46
Економія: -7,83 грн
40,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (9)
47,47
Економія: -11,08 грн
36,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (9)
31,08 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
56,50
Економія: -14,10 грн
42,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (6)
47,50
Економія: -5,10 грн
42,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (5)
46,90
Економія: -4,50 грн
42,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (8)
44,16
Економія: -7,77 грн
36,39 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: упаковка (1)
47,30
Економія: -5,20 грн
42,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (10)
31,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (4)
31,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (3)
46,85
Економія: -11,73 грн
35,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (9)
44,08
Економія: -2,78 грн
41,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
Всього: упаковка (4)
47,50
Економія: -5,10 грн
42,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (1)
31,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
Всього: упаковка (3)
44,85
Економія: -1,40 грн
43,45 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (5)
31,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (3)
31,22 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-А
Всього: упаковка (1)
42,10 грн