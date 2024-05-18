NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г полуниця, №1 - Харків (111365) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 43 аптеках
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Харків, вул. Отакара Яроша, 21
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Аптека доброго дня
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Харків, вул. 23-го Серпня, 34
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Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
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Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-А