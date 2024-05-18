NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г полуниця, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (111365) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 35 аптеках
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Дніпро, вул. Робоча, 178
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Дніпро, пров. Штурманський, 7
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Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
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Дніпро, вул. Незалежності, 27
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Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
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Дніпро, вул. Незалежності, 11
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (13)
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Дніпро, шосе Донецьке, 2-Б
1 соціальна аптека
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Дніпро, шосе Донецьке, 12-Б
1 соціальна аптека
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Дніпро, просп. Науки, 171
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (12)
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Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Аптека доброго дня
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Дніпро, вул. Вернадського, 17
Аптека доброго дня
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Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2