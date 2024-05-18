Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінних комплексівNATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМЦіни в аптеках

NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г полуниця, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (111365) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (11)
56,50
Економія: -14,10 грн
42,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (8)
42,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (10)
45,03
Економія: -8,64 грн
36,39 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (12)
38,14 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (12)
46,17
Економія: -8,12 грн
38,05 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (2)
43,43
Економія: -6,42 грн
37,01 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Всього: упаковка (4)
47,50
Економія: -5,40 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (9)
42,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (10)
38,14 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (2)
45,09
Економія: -8,09 грн
37,00 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
38,60 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (5)
42,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (13)
45,50
Економія: -3,10 грн
42,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (3)
47,50
Економія: -5,10 грн
42,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 2-Б
Всього: упаковка (13)
47,80
Економія: -5,70 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 12-Б
Всього: упаковка (11)
42,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (3)
42,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (12)
57,30
Економія: -15,20 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Вернадського, 17
Всього: упаковка (5)
47,50
Економія: -5,10 грн
42,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (13)
56,50
Економія: -14,10 грн
42,40 грн