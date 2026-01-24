Київ
Лютеїновий комплекс
Київ
(адресу не вказано)
Доступно в 148 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ЛЮТЕЇНОВИЙ КОМПЛЕКС капсули №50
Еліт-фарм
140,90
грн
Забрати 27.01 після 18:00
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
ЛЮТЕЇНОВИЙ КОМПЛЕКС капсули №50
Еліт-фарм
141,00
Економія при броні:
-31,31 грн
109,69
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
ЛЮТЕЇНОВИЙ КОМПЛЕКС капсули №50
Еліт-фарм
145,00
Економія при броні:
-32,51 грн
112,49
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ЛЮТЕЇНОВИЙ КОМПЛЕКС капсули №50
Еліт-фарм
140,90
грн
Забрати 27.01 після 14:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
ЛЮТЕЇНОВИЙ КОМПЛЕКС капсули №50
Еліт-фарм
140,90
грн
Забрати 27.01 після 14:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
ЛЮТЕЇНОВИЙ КОМПЛЕКС капсули №50
Еліт-фарм
140,90
грн
Забрати 27.01 після 14:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
ЛЮТЕЇНОВИЙ КОМПЛЕКС капсули №50
Еліт-фарм
140,90
грн
Забрати 27.01 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
ЛЮТЕЇНОВИЙ КОМПЛЕКС капсули №50
Еліт-фарм
140,90
грн
Забрати 27.01 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
ЛЮТЕЇНОВИЙ КОМПЛЕКС капсули №50
Еліт-фарм
140,90
грн
Забрати 27.01 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
ЛЮТЕЇНОВИЙ КОМПЛЕКС капсули №50
Еліт-фарм
140,90
грн
Забрати 27.01 після 19:00
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
ЛЮТЕЇНОВИЙ КОМПЛЕКС капсули №50
Еліт-фарм
143,00
Економія при броні:
-32,38 грн
110,62
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
ЛЮТЕЇНОВИЙ КОМПЛЕКС капсули №50
Еліт-фарм
140,90
грн
Забрати 27.01 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 108
3.0 км
ЛЮТЕЇНОВИЙ КОМПЛЕКС капсули №50
Еліт-фарм
140,90
грн
Забрати 28.01 після 12:00
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.5 км
ЛЮТЕЇНОВИЙ КОМПЛЕКС капсули №50
Еліт-фарм
120,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
ЛЮТЕЇНОВИЙ КОМПЛЕКС капсули №50
Еліт-фарм
140,90
грн
Забрати 27.01 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 26-А
3.9 км
ЛЮТЕЇНОВИЙ КОМПЛЕКС капсули №50
Еліт-фарм
140,90
грн
Забрати 27.01 після 18:00
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
4.0 км
ЛЮТЕЇНОВИЙ КОМПЛЕКС капсули №50
Еліт-фарм
142,00
Економія при броні:
-31,34 грн
110,66
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Міхновського Миколи / Підвисоцького Професора, 26/1
4.1 км
ЛЮТЕЇНОВИЙ КОМПЛЕКС капсули №50
Еліт-фарм
140,90
грн
Забрати 27.01 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
ЛЮТЕЇНОВИЙ КОМПЛЕКС капсули №50
Еліт-фарм
140,90
грн
Забрати 27.01 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 10
4.8 км
ЛЮТЕЇНОВИЙ КОМПЛЕКС капсули №50
Еліт-фарм
140,90
грн
Забрати 27.01 після 19:00
